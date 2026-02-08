Арка та Лехія влаштували гольову перестрілку в 20 турі Екстракляси . Матч у Гдині завершився з рахунком 2:2.

Господарі забили по голу в кожному з таймів. Спочатку Марциняк ударом головою відкрив рахунок на 25-й хвилині, а по перерві нагадав про себе український нападник Русин, відзначившись у воротах колишнього клубу.

Перевага Арки в рахунку трималась до 90-ї хвилини, поки дубль Колака не врятував Легію від чергової поразки, яка могли опустити команду на останній щабель в таблиці.

Русин у матчі проти аустайдера Екстракляси провів на полі 71 хвилину.

Екстракляса. 20 тур

Арка - Легія 2:2

Голи: Марциняк, 25, Русин, 58 - Колак, 90, 90+5