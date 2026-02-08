Легія після заміни Русина Аркою врятувалась від поразки. Відео
Команда українця втратила перевагу в 2 голи
12 хвилин тому
Назарій Русин / Фото - Арка
Арка та Лехія влаштували гольову перестрілку в 20 турі Екстракляси . Матч у Гдині завершився з рахунком 2:2.
Господарі забили по голу в кожному з таймів. Спочатку Марциняк ударом головою відкрив рахунок на 25-й хвилині, а по перерві нагадав про себе український нападник Русин, відзначившись у воротах колишнього клубу.
Перевага Арки в рахунку трималась до 90-ї хвилини, поки дубль Колака не врятував Легію від чергової поразки, яка могли опустити команду на останній щабель в таблиці.
Русин у матчі проти аустайдера Екстракляси провів на полі 71 хвилину.
Екстракляса. 20 тур
Арка - Легія 2:2
Голи: Марциняк, 25, Русин, 58 - Колак, 90, 90+5