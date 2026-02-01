Гурнік в 19 турі Екстракляси святкував перемогу над П'ястом. Матч в Забже завершився з рахунком.

«Польський Шахтар» розраховував перервати невдалу серію в чемпіонаті, здобувши першу перемогу в 2026 році У перші хвилини гості, можливо, частіше володіли м'ячем, але саме Гурнік створював небезпечніші моменти. Однак Ярослав Кубіцький влучив прямо у голкіпера гостей. З самого початку був помітний і Максим Хлань, який також намагався з гострого кута поцілити у ворота П'яста.

На 23-й хвилині Гурнік забив, проте гол Яніцького скасували через офсайд. В наступній атаці П'яст відповів голом Буагара, який відкрив рахунок у матчі. До перерви господарям вдалося відновити паритет, коли Янжа зіграв на добиванні після удару Родрігеса.

Другу половину матчу господарі розпочали у чудовому стилі. На 51-й хвилині Гурнік вийшов уперед завдяки активності Хланя, який відгукнувся на простріл Кубіцького. Ексгравець молодіжної збірної України міг записати асист, проте Домінгесу не вдалося переграти голкіпера гостей.

Гості спробували врятувати гру ближче до фінального свистка, однак у вирішальний момент Гурнік врятував каркас воріт.

Екстркаляса. 19 тур

Гурнік - П'яст 2:1

Голи: Янжа, 40, Хлань, 51 - Буасгара, 25