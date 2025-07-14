Ексзахисник Олександрії Юрій Копина висловився про роботу з Русланом Ротанем. Його слова наводить «УФ».

Це був класний період. Тільки виріс як футболіст. Найсильніша сторона цієї команди була і залишається в колективі. Команда має скромніші умови, але за рахунок особистостей Олександрія відрізняється від всіх команд, де я був.

Феномен Олександрії? У класному колективі і тренерах, які не відмовлялись від своєї ідеї і з часом це вивело команду на новий рівень. Якщо в двох словах, Ротань - топ. Дуже багато чого мені дав як футболісту. По-іншому подивився на футбол взагалі, - розповів Копина.