Лідер віце-чемпіона Української Прем'єр-ліги Олександрії бразильський фланговий півзахисник Хуан Безерра все ж таки приєднався до команди на тренувальному зборі, повідомило ТаТоТаке.

22-річний гравець із запізненням прибув із відпустки та розпочав підготовку до майбутніх матчів у Лізі конференцій. Раніше повідомлялося, що він відмовився повертатися до клубу і висловив бажання змінити команду.

Незважаючи на повернення, ймовірність трансферу Безерри перед початком нового сезону УПЛ зберігається. Керівництво Олександрії усвідомлює, що утримати бразильця буде непросто, і готове розглянути вигідні пропозиції щодо його продажу.

Минулого сезону 2024/25 Безерра провів 26 поєдинків за команду, відзначившись шістьма забитими м'ячами та п'ятьма асистами. Його контракт із українським клубом розрахований до червня 2026 року, а ринкова вартість оцінюється у 1,5 мільйона євро.

Олександрія стартує у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Суперником стане переможець пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія). Матчі призначено на 24 та 31 липня.