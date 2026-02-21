Павло Василенко

Воротар Євген Гриценко став гравцем Узгена, який виступає у чемпіонаті Киргизстану. Про це інформує пресслужба клубу.

За даними порталу Transfermarkt, контракт з 31-річним голкіпером підписано терміном до 31 грудня 2026 року.

Гриценко був у системі донецького Шахтаря з 2007 по 2022 роки, а в сезоні 2018/19 виступав на правах оренди за Маріуполь. Він не зіграв жодного офіційного матчу за головні команди обох колективів. Голкіпер покинув «гірників» влітку 2022 року на правах вільного агента.

Пізніше Гриценко виступав за вірменський Ван (з листопада 2022 по лютий 2023 року), звідки перейшов в Равшан, з яким виграв Суперкубок Таджикистану. 2024 року став найкращим воротарем таджицької Прем'єр-ліги.