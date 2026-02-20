Ексгравець Аякса оцінив перспективи Зінченка в клубі після важкої травми
Олександра чекає довга реабілітація
близько 5 годин тому
Олександр Зінченко / Фото - Аякс
Колишній футболіст Аякса Кеннет Перес висловився про травму Олександра Зінченка. Його слова наводить VoetbalPrimeur.
Можна уявити, що всі сторони мали великі надії. Аякс втратив гравця, якого вони сподівалися отримати, і він вибув на шість-сім місяців.. Достатньо, щоб сталося ось це, і майбутнє стане абсолютно непередбачуваним, -сказав Перес.
Колишня зірка Аякса підтримав Зінченка, який отримав важку травму.