Ексфутболіст збірної України Євген Левченко висловився про травму новачка Аякса Олександра Зінченка. Його слова наводить VoetbalPrimeur.

Насправді я мав бути на стадіоні. Алекс запросив мене. Але у підсумку я не зміг прийти. Це жахливо. Спочатку думаєш: що могло піти не так? Інтуїтивно здавалося, що це цілком невинна ситуація. Та коли я це побачив, особливо те, як він упав та закричав, я не міг собі уявити, що це була симуляція. Я знаю Алекса як бійця і відразу зрозумів: тут щось серйозно. Нікому не побажаєш такого. Нікого не хочеш бачити в такій ситуації. Я знаю, наскільки він був мотивований. Він так хотів перейти в «Аякс» і зробив все можливе, щоб потрапити сюди. Також хочу відзначити «Аякс», який теж зробив для цього все можливе. Я розумію, що розчарування у нього, у людей та фанів Аякса зараз дуже велике. Я дуже шокований, мені боляче і я співчуваю йому. Алекс також є дуже важливим гравцем для збірної України. Насамперед завдяки його організаційним здібностям та досвіду. Багато гравців його цінують. Це справді велика втрата для всього українського футболу, - сказав Левченко.