Колишній футболіст Аякса, Реала, Інтера, збірної Нідерландів Веслі Снейдер висловився щодо травми Олександра Зінченка. Його слова наводить Ziggo Sport.

Так, це жахливо для нього. Спочатку вихід на заміну, тепер кілька хвилин. Це жахливо. Ніхто не хоче такого. Особливо якщо ти давно не грав і тільки що перейшов до нового клубу. Тоді тебе повільно вводять у гру, а тут таке трапляється, коли ти виходиш у стартовому складі… Це сумно.

Не варто (вибачатися - прим.). Ти прийшов з Прем'єр-ліги, у тебе фантастична кар'єра, і ти хочеш це показати. Ти хочеш допомогти цьому клубу, тому можеш трохи почуватися винним, але, звісно, не зобов’язаний цього робити. Це був просто нещасний випадок, - розповів Снейдер.