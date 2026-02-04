Павло Василенко

Колишній захисник мюнхенської Баварії та національної збірної Сенегалу Буна Сарр офіційно повернувся до французького Метца – клубу, з якого починав свій шлях у великому футболі. Повернення відбулося через 11 років після відходу, і цього разу – у надзвичайно складний для команди момент. 34-річний футболіст підписав контракт до завершення поточного сезону.

Сарр перебував без клубу з січня 2024 року після завершення контракту з Баварією та не виходив на поле з сезону 2023/24. Втім, з листопада минулого року він тренувався разом із Метцом, підтримуючи фізичну форму та очікуючи на шанс повернутися у професійний футбол.

У 2015 році Сарр залишив Метц, щоб приєднатися до Марселя, де провів кілька стабільних сезонів, після чого здійснив гучний перехід до Баварії. У Мюнхені сенегалець не став ключовим гравцем, але був частиною складу гранда і здобував трофеї.

На міжнародному рівні Буна Сарр досяг головного успіху у 2021 році, вигравши Кубок африканських націй у складі збірної Сенегалу – історичний тріумф для країни.

Тепер досвідчений захисник має допомогти Метцу, який переживає кризу. Після 20 турів команда замикає турнірну таблицю Ліги 1, маючи лише 12 очок, і бореться за збереження місця в елітному дивізіоні.