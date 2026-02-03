Рома офіційно оголосила про підписання півзахисника Баварії Браяна Сарагоси, повідомляє клуб на своєму сайті.

Орендна угода з 24-річним іспанцем розрахована до кінця сезону і передбачає можливість викупу гравця за 13,5 млн. євро при виконанні певних умов.

ЗМІ уточнюють, що ці умови включають участь футболіста у не менш ніж 50% матчів «вовків» та потрапляння команди Джан П'єро Гасперіні до Ліги Європи або Ліги чемпіонів.

Рома вже виплатила три мільйони євро Сельті, де Сарагоса провів першу половину сезону, зігравши 26 матчів, забивши два голи та оформивши чотири результативні передачі.

Раніше Рома знову провалилася у Серії А без Довбика.