Восьмирічний етап Леона Горецки у мюнхенській Баварії поступово підходить до завершення. Стало відомо, що півзахисник залишить німецький клуб влітку 2026 року.

Керівництво Баварії було готове попрощатися з досвідченим хавбеком і навіть домовилося про його можливий перехід до мадридського Атлетіко. Проте вирішальним виявився вибір самого футболіста. Горецка принципово відмовився змінювати команду в ході сезону, вирішивши доопрацювати контракт із мюнхенцями до кінця.

Діюча угода Леона з Баварією спливає влітку 2026 року, і продовжувати її сторони не планують. Таким чином, півзахисник стане вільним агентом та зможе самостійно визначити подальший етап кар'єри, перейшовши до нового клубу без виплати трансферної компенсації.