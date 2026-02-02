Ексгравець Динамо може продовжити кар'єру в австрійському клубі
Футболіст знаходиться у статусі вільного агента
Фото - ФК Динамо
Український захисник Валерій Лучкевич може продовжити кар’єру в чемпіонаті Австрії, повідомляє SportArena. Оборонець перебуває на радарі Блау-Вайс Лінц, який виступає в елітному дивізіоні країни.
Останнім клубом Лучкевича було Динамо, де він грав у другій частині сезону 2024/25, взявши участь у кількох матчах, а в липні 2025 року залишив команду у статусі вільного агента. Відтоді захисник перебуває без клубу.
Блау-Вайс Лінц наразі посідає 12-те, останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Австрії.