Лучкевич: «Шкода, що не закріпився у команді»
Футболіст отримав статус вільного агенту
близько 2 годин тому
Колишній захисник київського Динамо Валерій Лучкевич прокоментував рішення керівництва біло-синіх не продовжувати угоду з ним та попрощався з клубом.
«Хочу сказати дякую Динамо за час, протягом якого я перебував у команді. Враження залишилися лише позитивні, мені було дуже приємно. Ставлення від керівництва клубу і хлопців було дуже теплим, тому емоції у мене залишилися лише хороші і добрі.
Динамо, напевне, одна з найкращих команд у всьому – інфраструктурі, ставленні, професіоналізмі тренерів, адміністрації та керівництва, також в клубі дуже високий рівень футболістів. Шкода, що не закріпився у команді та не залишився в Динамо надалі, але це життя. Від себе намагався робити максимум на кожному тренуванні.
Зараз мій агент працює над варіантами подальшого продовження моєї кар’єри, ми їх розглядаємо, словом, перебуваємо у процесі пошуку найкращого рішення. Динамо бажаю у наступному сезоні підтвердити статус чемпіона та знову здобути золоті медалі. Звісно, буду й надалі слідкувати за командою. Усього найкращого!» – сказав Лучкевич для пресслужби Динамо.
29-річний Лучкевич провів у складі Динамо три офіційні матчі. Він зіграв загалом 11 хвилин у двох поєдинках чемпіонату проти київських Лівого Берега (2:0) і Оболоні (3:0), а також провів 79 хвилин у переможному для команди Олександра Шовковського півфіналі Кубка України проти Буковини з Чернівців (4:1).
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