Колишній захисник київського Динамо Валерій Лучкевич прокоментував рішення керівництва біло-синіх не продовжувати угоду з ним та попрощався з клубом.

«Хочу сказати дякую Динамо за час, протягом якого я перебував у команді. Враження залишилися лише позитивні, мені було дуже приємно. Ставлення від керівництва клубу і хлопців було дуже теплим, тому емоції у мене залишилися лише хороші і добрі.

Динамо, напевне, одна з найкращих команд у всьому – інфраструктурі, ставленні, професіоналізмі тренерів, адміністрації та керівництва, також в клубі дуже високий рівень футболістів. Шкода, що не закріпився у команді та не залишився в Динамо надалі, але це життя. Від себе намагався робити максимум на кожному тренуванні.

Зараз мій агент працює над варіантами подальшого продовження моєї кар’єри, ми їх розглядаємо, словом, перебуваємо у процесі пошуку найкращого рішення. Динамо бажаю у наступному сезоні підтвердити статус чемпіона та знову здобути золоті медалі. Звісно, буду й надалі слідкувати за командою. Усього найкращого!» – сказав Лучкевич для пресслужби Динамо.