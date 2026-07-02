Павло Василенко

Колишній футболіст ФК Харків Владислав Калітвінцев не стане гравцем Лівого Берега, повідомляє телеграм-канал «ТаТоТаке».

Незважаючи на інформацію, що з'явилася раніше у ЗМІ, 33-річний універсал не підписував контракт із київським клубом.

Наразі Калитвинцев залишається вільним агентом та продовжує розглядати варіанти продовження кар'єри в Українській Прем'єр-лізі.

У минулому сезоні на його рахунку 28 поєдинків (забив один гол та зробив три результативні передачі) за ФК Харків.

Також Владислав раніше виступав у складі Динамо, Слована (Ліберець), Чорноморця, Зорі, Арсенала-Київ, Десни та Олександрії.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 300 тисяч євро.

Лівий Берег завершив сезон на третьому місці Першої ліги та отримав право зіграти у стикових матчах за місце в УПЛ.

У плейоф команда Олександра Рябоконя виборола путівку до еліти, пройшовши Олександрію за сумою двох зустрічей.