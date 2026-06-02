Сергій Разумовський

Металіст 1925 офіційно повідомив про припинення співпраці з півзахисником Владиславом Калітвінцевим. Харківський клуб оголосив про відхід досвідченого українського футболіста після завершення сезону, в якому команда посіла п'яте місце в УПЛ.

Калітвінцев приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. Його запрошення розглядалося як підсилення атакувальної лінії, адже футболіст мав значний досвід виступів на найвищому рівні українського футболу та міг зіграти на фланзі півзахисту, додавши команді креативу, техніки й варіативності в атаці.

У складі харківського клубу 33-річний вихованець Динамо провів два сезони. За цей період він взяв участь у 46 матчах у всіх турнірах, відзначившись двома забитимм м’ячем і чотирма результативними передачами. Його контракт спливає влітку 2026 року і сторони вирішили його не продовжувати.

Раніше повідомлялося, що, окрім Калітвінцева, Металіст 1925 залишать ще п'ять гравців.