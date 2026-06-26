Сергій Разумовський

Лівий Берег виграв боротьбу за колишнього захисника Колоса Валерія Бондаренка. За інформацією «ТаТоТаке», 32-річний центральний оборонець уже визначився зі своєю новою командою.

Після завершення співпраці з Колосом Бондаренко не зумів домовитися з ковалівським клубом щодо умов нового контракту. У результаті футболіст опинився на ринку вільних агентів і привернув увагу одразу двох київських клубів.

Спочатку здавалося, що ближчою до підписання досвідченого центрбека є Оболонь. Цей варіант виглядав логічним ще й тому, що саме Оболонь свого часу була клубом, у системі якого виховувався Бондаренко. Однак у підсумку футболіст зробив інший вибір.

За даними джерела, захисник віддав перевагу Лівому Берегу. Таким чином, саме цей клуб має стати наступним етапом у кар’єрі Бондаренка після його відходу з Колоса.

Бондаренко має значний досвід виступів як в українському, так і в закордонному футболі. Після періоду в Оболоні він грав на юнацькому рівні за київський Арсенал, а дебютував у дорослому футболі в грузинському Торпедо Кутаїсі. Надалі центральний захисник виступав за Скалу, Олександрію, Шахтар, португальську Віторію Гімарайнш, Ворсклу та Колос.

Раніше стало відомо, із ким Лівий Берег зіграє у першому турі УПЛ.