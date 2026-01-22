Павло Василенко

Колишній півзахисник львівський Карпат Юрій Тлумак близький до переходу в Інгулець з Петрового.

За інформацією ТаТоТаке, до тренувального табору Василя Кобіна приєднається Тлумак. Останні пів року вихованець львівського футболу провів у тернопільській Ниві, а в першій половині січня перебував на перегляді в СК Полтава.

Очікується, що 23-річний півзахисник підпише контракт з Інгульцем найближчим часом.

Інгулець пішов на зимову паузу на четвертому місці в таблиці, маючи відставання від зони прямого виходу в УПЛ у три бали.

Перший матч в чемпіонаті в новому році команда Кобіна проведе 21 березня (базова дата) вдома проти Поділля.

Також Інгулець на початку березня зіграє з Динамо у 1/4 фіналу Кубка України.