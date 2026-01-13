Оболонь оголосила про перехід півзахисника Інгульця Романа Волохатого, пише офіційний сайт клубу.

За даними Transfermarkt, угода між клубом УПЛ та футболістом розрахована до літа 2028 року, а власник Інгульця Олександр Поворознюк отримав за свого лідера 50 тисяч доларів.

25-річний футболіст став першим зимовим новачком столичного клубу.

Роман виступав за «Інгулець» з липня 2024 року. У цьому сезоні провів 21 матч та записав на свій рахунок 2 голи та 5 асистів.