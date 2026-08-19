Павло Василенко

Колишній атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Богдан В'юнник вже два дні не тренується з Лехією. За інформацією lechia.net, українець поїхав до Кельце разом зі своїм батьком, який є його агентом, щоб узгодити умови контракту з Короною.

Повідомляється, що Лехія вже схвалила трансфер 24-річного хавбека. Поки що невідомо, про яку суму йдеться.

Богдан в попередньому сезоні відіграв за Лехію 28 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав одну результативну передачу.

Контракт футболіста розраховано до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює українця у 500 тисяч євро.

Наразі Корона посідає 10-е місце в турнірній таблиці Екстракляси, набравши чотири очки в трьох матчах.