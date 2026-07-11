Сергій Разумовський

Лехія Гданськ завершила формування тренерського штабу нового головного тренера Владислава Лупашка. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Польський клуб визначився з фахівцями, які допомагатимуть українському тренеру в роботі з командою. Раніше було затверджено, що одним із асистентів Лупашка стане Авраам Кампомар, а тепер до штабу приєдналися ще два спеціалісти з Польщі.

За інформацією джерела, Лехія Гданськ запросила 52-річного тренера воротарів Адама Лячяка. Останнім місцем роботи фахівця була краківська Вісла, де він відповідав за підготовку голкіперів. Також до штабу увійшов 45-річний Кшиштоф Бреде, який працюватиме асистентом головного тренера. Раніше Бреде мав досвід самостійної роботи, зокрема очолював Подбескідзе.

Таким чином, тренерський штаб Владислава Лупашка у Лехії Гданськ уже набув остаточного вигляду. Українець підписав із Лехією контракт, розрахований до 30 червня 2029 року. Такий тривалий термін угоди свідчить про серйозну довіру з боку керівництва польського клубу та бажання будувати довгостроковий проєкт навколо українського тренера.

Лупашко розпочав тренерську кар’єру в Інгульці. Саме з цією командою він одразу зумів досягти вагомого результату, вивівши клуб до української Прем’єр-ліги. Після цього фахівець працював у львівських Карпатах, які очолював з 19 липня 2024 року до 31 грудня 2025 року.

Останні шість місяців український тренер перебував без роботи, однак тепер отримав новий виклик у польському футболі. Для Лупашка це буде перший досвід роботи за межами України на посаді головного тренера.

Лехія за підсумками сезону-2025/26 вилетіла з Екстракляси, фінішувавши на 16-му місці. Тепер клубу доведеться перебудовуватися та боротися за повернення до елітного дивізіону польського футболу