Лупашко запросив до Лехії ще декількох українців
Про це повідомив сам фахівець
Головний тренер Лехії Владислав Лупашко повідомив, чи підписуватиме ще українців до своєї команди.
Для мене не принципово, щоб новачок обов’язково був українцем. Зараз нам передусім потрібні гравці хорошого рівня. Водночас в Україні є достатньо сильних виконавців. Із кількома я вже спілкувався, і вони готові приїхати.
У кожного своя мотивація: хтось прагне працювати зі мною, когось приваблює сукупність факторів — великий клуб, широка аудиторія, потужна вболівальницька підтримка, гарне місто й можливість виступати в європейському чемпіонаті.
Думаю, матимемо якісні варіанти серед українців. Головне зараз — вирішити формальні питання, пов’язані з трансферною забороною. Після цього, переконаний, усе буде добре.
Малов? Ми бачимо його важливою частиною колективу. Коли я рекомендував Данила клубу, то одразу наголосив, що це виконавець, який відрізняється від багатьох представників сучасного покоління.
Можна навіть сказати, що за своїм характером він трохи з минулої епохи. У нього правильне виховання, здорові погляди й орієнтири, сформовані родиною. Він готовий повністю віддаватися на полі й працювати на максимум. Для нього зовнішній імідж – прикраси, машини, одяг та інші атрибути – не стоїть на першому місці. Він сповідує цінності, які раніше частіше зустрічалися.
Я відразу підкреслив босам клубу, що всі будуть приємно здивовані. Так і сталося. Данило – якісний виконавець, і після зняття трансферної заборони ми розраховуємо на нього як на футболіста основного складу, – сказав Лупашко в інтерв'ю «Українському футболу».
Нагадаємо захисник збірної України після півфіналу Євро-2026 знайшов собі новий клуб.