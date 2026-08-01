Головний тренер Лехії Владислав Лупашко повідомив, чи підписуватиме ще українців до своєї команди.

Для мене не принципово, щоб новачок обов’язково був українцем. Зараз нам передусім потрібні гравці хорошого рівня. Водночас в Україні є достатньо сильних виконавців. Із кількома я вже спілкувався, і вони готові приїхати.

У кожного своя мотивація: хтось прагне працювати зі мною, когось приваблює сукупність факторів — великий клуб, широка аудиторія, потужна вболівальницька підтримка, гарне місто й можливість виступати в європейському чемпіонаті.

Думаю, матимемо якісні варіанти серед українців. Головне зараз — вирішити формальні питання, пов’язані з трансферною забороною. Після цього, переконаний, усе буде добре.

Малов? Ми бачимо його важливою частиною колективу. Коли я рекомендував Данила клубу, то одразу наголосив, що це виконавець, який відрізняється від багатьох представників сучасного покоління.

Можна навіть сказати, що за своїм характером він трохи з минулої епохи. У нього правильне виховання, здорові погляди й орієнтири, сформовані родиною. Він готовий повністю віддаватися на полі й працювати на максимум. Для нього зовнішній імідж – прикраси, машини, одяг та інші атрибути – не стоїть на першому місці. Він сповідує цінності, які раніше частіше зустрічалися.

Я відразу підкреслив босам клубу, що всі будуть приємно здивовані. Так і сталося. Данило – якісний виконавець, і після зняття трансферної заборони ми розраховуємо на нього як на футболіста основного складу, – сказав Лупашко в інтерв'ю «Українському футболу».