Ексгравець збірної України розпочав тренерську кар'єру
В добре знайомому клубі
близько 1 години тому
Ексфутболіст збірної України Денис Олійник повернувся до фінського клубу Сейняйокі, отримавши посаду в структурі клубу.
Українець почне працювати головним тренером другої команди СІК, поєднуючи з роллю асистента в академії. Він підписав дворічний контракт на сезони 2026–2027 років.
В грудні минулого року Олійник завершив професійну кар'єру та отримав тренерську кваліфікацію УЄФА.
За свою кар'єру уродженець Чернівців пограв за Динамо, Нафтовик, Арсенал Київ, Металіст, Дніпро, Десну, Геліос, Ворсклу, ЛНЗ, Вітесс (Нідерланди), Дармштадт (Німеччина), СІК (Фінляндія).
Денис дебютує в новій ролі в суботу, коли резервісти СІК зіграють з ПК-35 Вантаав фінальному матчі сезону. У цьому матчі він буде виконувати обов'язки помічника головного тренера Паулу Лопеша.
