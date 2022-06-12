Екскапітан збірної України: «Не бачу проблем, щоб зайняти перше місце в групі Ліги націй»

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Колишній капітан збірної України Олег Лужний вважає, що національна команда не зіштовхнеться з проблемами на груповому етапі в Лізі націй:



У наші часи вірмени були веселішими, ніж те, що ми побачили. Ці взагалі дуже слабенько виглядали, але було дуже важко з ними грати. Вірмени – це домашня команда, вони дуже неприємнимим були. Тоді це була набагато краща команда, ніж зараз.

У тому, що ми виграємо війну та переможемо нашого ворога, ніхто не сумнівається. Думаю, на все є свій час. Прийде певний час, усе стане на місце, і наш футбол мусить прогресувати, бо у нас футбольна країна, люди люблять футбол, багато талантів. І після цієї війни ми підемо на високий рівень.