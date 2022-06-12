Екскапітан збірної України: «Не бачу проблем, щоб зайняти перше місце в групі Ліги націй»
Колишній капітан збірної України Олег Лужний вважає, що національна команда не зіштовхнеться з проблемами на груповому етапі в Лізі націй:
Я бачив, як наша збірна грала з шотландцями, Ірландією, з вірменами. Ми на голову сильніші за всі ці збірні. Не бачу проблем, щоб зайняти перше місце. І за грою ми найкраще виглядаємо. Такі команди стають в захист, і його тяжко пройти. Усі подібні ігри йдуть до забитого голу. Забиваєш – і вони потім розкриваються, не знають, що робити, і вже легше грати. Стає спокійніше, кожен гравець має впевненість, бо тягар вже знято. Яка різниця, переможемо ми 1:0 чи 3:0?
У наші часи вірмени були веселішими, ніж те, що ми побачили. Ці взагалі дуже слабенько виглядали, але було дуже важко з ними грати. Вірмени – це домашня команда, вони дуже неприємнимим були. Тоді це була набагато краща команда, ніж зараз.
У тому, що ми виграємо війну та переможемо нашого ворога, ніхто не сумнівається. Думаю, на все є свій час. Прийде певний час, усе стане на місце, і наш футбол мусить прогресувати, бо у нас футбольна країна, люди люблять футбол, багато талантів. І після цієї війни ми підемо на високий рівень.
Нагадаємо, що українці перемогли Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0).
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