Вінгер Челсі Педру Нету заявив, що присвятить потенційну перемогу у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ колишньому партнеру по збірній Португалії Діогу Жоті, що загинув на початку липня. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Коли я вийду на поле в неділю, знайте — я хочу виграти цей турнір для Діогу Жоти. Він завжди буде зі мною. Його завжди пам’ятатимуть. Мої думки досі з ним, його братом Андре Сілвою та їхніми родинами. Це дуже важкий момент.

Діогу одразу справив на мене враження, коли я приїхав до Англії. Я був дуже молодим і тільки адаптувався до нової країни, а він уже був одним із ключових гравців Вулверхемптона. Але він дуже допоміг мені та моїй родині — і я багато чому навчився від нього, як у футболі, так і в житті.

Діогу був частиною нашої португальської групи гравців — нас тоді було чимало: Рубен Невеш, Жоау Моутінью, Рубен Вінагре, Руй Патрісіу, я і Діогу. Ми були дуже близькими, проводили багато часу разом поза полем.

Ми й досі підтримуємо зв’язок, і ці хлопці, як і спогади про той період, залишаться зі мною на все життя. Саме тому так боляче, що тепер Діогу з нами немає. Він був справжнім воїном — людиною, яка завжди готова була битися за тебе. Але водночас — з великою усмішкою, з тим сміхом… Я ніколи його не забуду.

Коли я дізнався про трагедію, поговорив із тренером — усі поставилися з розумінням. У нас була гра з Палмейрасом, і не виходити на поле не мало сенсу. З огляду на характер Діогу — а це ще одна річ, яку я завжди пам’ятатиму — я впевнений, що він хотів би, аби ми грали.

Я відчуваю, що Діогу й досі захищає всіх, хто був йому близький. Саме тому я хочу бути воїном заради нього. І неділя — не виняток. Це буде мій другий фінал із Челсі, і ми можемо стати чемпіонами світу. Це — моя мета. Я хочу перемогти. Хочу перемогти для Діогу.