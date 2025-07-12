Сергій Стаднюк

Страшна трагедія сколихнула весь футбольний світ вранці 3 липня. Нападник Ліверпуля Діогу Жота та його молодший брат, півзахисник Андре Сілва, загинули внаслідок автокатастрофи. Інцидент стався лише за два тижні після весілля Жоти з його дружиною Руте Кардозу.

Ліверпуль не залишився осторонь трагедії не лише для клубу, спадщини гравця та футболу в цілому, а й для самої родини гравця. За інформацією португальської газети Record, «червоні» ухвалили рішення щодо близько 20 мільйонів доларів, які залишалися згідно з контрактом футболіста (9,94 млн на рік). Ці кошти отримають його дружина та троє дітей.

Футбольний клуб Ліверпуль спустошений у зв’язку з трагічною загибеллю Діогу Жоти. ФК Ліверпуль більше не коментуватиме ситуацію та просить поважати приватність родини Діогу та Андре, їхніх друзів, товаришів по команді та персоналу клубу, поки вони намагаються пережити цю немислиму втрату. Ми й надалі будемо надавати їм усю можливу підтримку. ФК Ліверпуль

Але й на цій «двадцятці» Ліверпуль не зупинився. У клубі також заявили, що ігровий номер Жоти (а це саме 20) буде «заслужено увіковічнений». І напередодні «червоні» офіційно вивели 20-й номер із обігу в команді.

За п’ять сезонів у Ліверпулі Жота провів 182 матчі й забив 65 голів. Він допоміг клубу здобути чотири трофеї: Кубок Англії, два Кубки англійської ліги та, зовсім нещодавно, титул чемпіона Прем’єр-ліги сезону 2024/25.

Головний тренер «червоних» Арне Слот висловився щодо втрати Жоти.

Що тут сказати? Що взагалі можна сказати в такий момент, коли шок і біль настільки свіжі та нестерпні? Хотів би мати слова, але знаю, що не маю. Є лише почуття – ті самі, що розділяє безліч людей: до людини й гравця, якого ми дуже любили, до родини, яка нам небайдужа. Мої перші думки – не як тренера. Це думки батька, сина, брата й дядька – і вони належать родині Діогу та Андре Сілви, яка пережила таку немислиму втрату. Моє послання для них дуже просте: ви ніколи не будете самі. Гравці, персонал, уболівальники Ліверпульського футбольного клубу – ми всі з вами. І з того, що я бачив сьогодні, це саме можна сказати і про широку футбольну родину. Арне Слот

На міжнародному рівні 28-річний форвард провів 49 матчів за національну збірну Португалії, у яких відзначився 14 голами. Разом із командою він двічі ставав переможцем Ліги націй УЄФА, востаннє – лише на початку червня 2025 року. Його брат Андре Сілва, якому було 25, виступав за клуб Пенафіел з другого дивізіону чемпіонату Португалії.

Прощання з братами відбулося в суботу в місті Гондомар, Португалія. На церемонії були присутні численні товариші по команді Жоти, зокрема капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк і головний тренер Арне Слот. Також приїхали головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес, Бернарду Сілва, Бруну Фернандеш та інші зірки. Проте за дивних причин був відсутній найзірковіший її представник Кріштіану Роналду.

Як повідомляє Associated Press, поліція Іспанії продовжує розслідування обставин трагедії. Попередньо вважається, що автомобіль втратив керування через розрив шини. Окрім Діогу та брата більше постраждалих не було за відсутності інших транспортних засобів, що зазнали пошкоджень.

Автомобіль намагався здійснити обгін, коли в нього луснула шина. Очевидці інциденту описали два послідовні вибухи. Перший був пов'язаний з шиною, що лопнула, другий стався, коли загорівся паливний бак, – описали ситуацію в місцевій поліції.

Слідчі вважають, що надмірна швидкість зіграла значну роль трагедії. Спортивний автомобіль їхав зі швидкістю, що значно перевищує обмеження 120 км/год, що в поєднанні зі спущеною шиною призвело до катастрофічної втрати керування.

Ідентифікація обгорілих тіл стала для рятувальників складним завданням. Підтвердження особи жертв стало можливим завдяки номеру транспортного засобу, особистим документам, знайденим у салоні, які не були знищені вогнем, та подальшому підтвердженню за допомогою ДНК-тестів.