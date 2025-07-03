Експартнер Мудрика по збірній впевнений у поверненні вінгера у великий футбол
Один із лідерів «синьо-жовтих» не грав із кінця листопада 2024 року через допінговий скандал
36 хвилин тому
Новачок Віторії Гімарайнш, захисник Орест Лебеденко, поділився думками щодо майбутнього вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика. Гравцеві загрожує чотири роки дискваліфікації через допінг.
У молодіжній збірній України був такий гравець, що вражав найбільше – Різник, хоча він теж не дуже багато матчів провів за молодіжку. Він тоді дуже класно грав у воротах, не даремно з часом він перейшов з Ворскли у Шахтар, де став основним голкіпером. А Мудрик – це саме собою.
Перетягував ковдру на себе? Які претензії? Він все правильно робив. Якби я так само вмів, як Мудрик, то діяв би ідентично. У Михайла талант, хто що міг сказати. В молодіжці ніхто нічого йому не говорив за це. Людина літає по полю ніби літак, що тут сказати. Тренери навпаки йому говорили: «Обігруй». Вже тоді було помітно, що Мудрик – це топ.
Я впевнений на 100%, що він свідомо не вживав заборонені речовини. Якщо Мудрик відкрив пробу «Б», значить він точно не робив це навмисно, він був впевнений у своїй правоті.
Звичайно це серйозний удар, але ви ж знаєте Мудрика. Він 100% тренується, працює над собою. Я вважаю, Мудрик в змозі повернутися на свій попередній рівень після дискваліфікації. Думаю, Мудрик навіть у цей момент може бути в тренажерному залі. Але дуже прикро за нього, бо це такий талант… Це велика втрата для українського футболу, - заявив Лебеденко в інтерв’ю «Українському футболу».
Лебеденко також повідомив, що він відмовив українським клубам і вибрав Віторію.
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