Новачок Віторії Гімарайнш, захисник Орест Лебеденко, поділився думками щодо майбутнього вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика. Гравцеві загрожує чотири роки дискваліфікації через допінг.

У молодіжній збірній України був такий гравець, що вражав найбільше – Різник, хоча він теж не дуже багато матчів провів за молодіжку. Він тоді дуже класно грав у воротах, не даремно з часом він перейшов з Ворскли у Шахтар, де став основним голкіпером. А Мудрик – це саме собою.

Перетягував ковдру на себе? Які претензії? Він все правильно робив. Якби я так само вмів, як Мудрик, то діяв би ідентично. У Михайла талант, хто що міг сказати. В молодіжці ніхто нічого йому не говорив за це. Людина літає по полю ніби літак, що тут сказати. Тренери навпаки йому говорили: «Обігруй». Вже тоді було помітно, що Мудрик – це топ.

Я впевнений на 100%, що він свідомо не вживав заборонені речовини. Якщо Мудрик відкрив пробу «Б», значить він точно не робив це навмисно, він був впевнений у своїй правоті.

Звичайно це серйозний удар, але ви ж знаєте Мудрика. Він 100% тренується, працює над собою. Я вважаю, Мудрик в змозі повернутися на свій попередній рівень після дискваліфікації. Думаю, Мудрик навіть у цей момент може бути в тренажерному залі. Але дуже прикро за нього, бо це такий талант… Це велика втрата для українського футболу, - заявив Лебеденко в інтерв’ю «Українському футболу».