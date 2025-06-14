Експерт продовжує вірити в збірну України U-21, попри невдалий старт Євро-2025
Молодіжка зберігає шанси на плей-офф
близько 3 годин тому
Футбольний оглядач Андрій Шахов оцінив виступ молодіжної збірної України в матчі 1 туру групового турніру Євро-2025 проти Данії (2:3).
Дуже прикра поразка. За грою, мені здається, 2:2 були б логічним результатом. На жаль, але в зоні правого та правого центрального захисника наші постійно помилялися. Та й Вівчаренко провів посередній матч. Плюс прикрий рикошет, який призвів до другого голу. Шкода, що програли. У нас дуже непогана команда, і я продовжую в неї вірити, - написав Шахов в Telegram.
Раніше гравець молодіжної збірної України назвав причину невдалого старту Євро-2025.
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