Захисник Руха та молодіжної збірної України Віталій Роман в інтерв'ю XSPORT поділився враженнями від стартового матчу на Євро-2025 проти однолітків з Данії (2:3), втративши перемогу на останніх хвилинах.

Команда Унаї Мельгоси перебуває не в критичному для себе становищі, зберігаючи всі шанси на вихід з групи.

Фото: УАФ

– Віталію, цікаво почути резюме першого матчу молодіжки на Євро.

– Гра виявилась дуже інтенсивною, як ми і очікували, Данія дуже хороша команда.

– Два різних тайми від України – реакція Данії на те, шо відбувалось?

– Їм потрібно було відіграватись, почали агресивніше грати, вертикальніше, я думаю це їм і допомогло.

– При підготовці до данців, на чому робився акцент наставник молодіжки Унаї Мельгоса та помічники?

– Ми концентрувалися більше на своїй грі: контроль мʼяча, вбігання в простір.

– Пропущені голи ти вже спостерігав з лавки. Як би ти пояснив цей хаотичний ланцюг помилок?

– Десь доля фарту, десь не вистачило, концентрації і це призвело до трьох пропущених.

Фото: УАФ

– Тебе замінили після початку другого тайму – жовта посприяла, чи щось серйозне?

– На щастя, все гаразд. Це було тренерське рішення.

– Виснаженість клубним сезоном могла датись взнаки?

– Звичайно могла, але ми не одні такі. Всі гравці, хто приїхав на Євро, в однакових умовах.

– Обидві команди награли на нічию, погоджуєшся?

– Так, погоджуюсь.

– Нічия Фінляндії та Нідерландів дещо зняла напряг всередині колективу?

– Я думаю не так важливо як зіграли суперники, потрібно вигравати свої наступні матчі і все.

– Далі по курсу у вас фіни. Все у ваших руках. Яку характеристику можеш дати наступному опоненту?

– Як показав матч проти нідерландців, це дуже хороша команда, яка грає більше силовий і вертикальний футбол.

Календар збірної України U-21 на Євро-2025

15.06.2025. Фінляндія – Україна (19:00)

18.06.2025. Нідерланди – Україна (19:00)

Україна - Данія 2:3. Від тріумфу до провалу – сім хвилин.