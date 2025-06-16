Екстренер Олександрії попрощався з командою
Фахівець допомагатиме Ротаню в Поліссі
близько 2 годин тому
Сергій Кравченко / Фото - ФК Олександрія
Колишній тренер Олександрії Сергій Кравченко, який працював асистентом головного тренера Руслана Ротаня, попрощався з командою, яку зробили віцечемпіоном України.
Дякую, Олександрія, за ці чудові 2,5 роки. Дякую гравцям за їх відношення та гру. Дякую керівництву за довіру. Дякую вболівальникам і всім, хто кожен день допомагає команді здобувати результат. До зустрічі. Завжди з вами, - написав Кравченко в Instagram.
Олександрія вперше в історії стала срібним призером чемпіонату України.
Стало відомо, де Олександрія гратиме домашні матчі Ліги конференцій.