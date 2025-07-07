Ексвінгер Кривбаса та Руху, а також ще два гравці перебувають на перегляді у Ворсклі
Відомо, як планує підсилити команду Любенович, аби повернути її до УПЛ
38 хвилин тому
Владислав Семотюк / Фото - Рух Львів
Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський розповів, хто може підсилити Ворсклу, що вилетіла до Першої ліги.
За моєю інформацією, на тренуванні Ворскли були помічені експідлеглі Любеновича по Минаю Пріхна, Семотюк, Дмитрук.
Прийшов Арсич з Чорноморця. Зараз тренується Юрій Тлумак, ексгравець Руху та Карпат.
У новому сезоні Ворскла гратиме у другому за силою дивізіоні України. Полтавці уже дізналися свій календар Першої ліги. У стартовому турі їм протистоятиме Фенікс-Маріуполь.
Нагадаємо, починаючи від кампанії-2025/26 ПФЛ повернулася до формату проведення Першої ліги з 16 командами у два кола.