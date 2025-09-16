Павло Василенко

Як стало відомо Sport Arena, колишній воротар Динамо, Шахтаря, Чорноморця, Металіста та низки інших клубів Артур Рудько був затриманий під час спроби залишити територію України незаконним шляхом.

За неофіційною інформацією, 33-річний ексфутболіст нині проходить базову військову підготовку у навчальному центрі ЗСУ.

У своїй кар’єрі Рудько виступав не лише за українські гранди, а й за польський Лех та кіпрський Пафос. Також має дві гри за молодіжну збірну України.

Останнім клубом голкіпера був одеський Чорноморець, який минулого сезону вилетів з УПЛ у Першу лігу. Наразі він перебуває у статусі вільного агента.