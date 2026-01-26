Павло Василенко

Колишній нападник Мілана та збірної Бразилії Алешандре Пато несподівано з’явився серед потенційних власників англійського футбольного клубу. За інформацією британських ЗМІ, 35-річний бразилець веде переговори щодо купівлі Колчестер Юнайтед, який нині виступає у Другій лізі Англії.

Минулого вікенду Пато особисто відвідав клуб, де зустрівся з чинним власником і головою правління Роббі Коулінгом, а також був присутній на матчі, в якому Колчестер здобув домашню перемогу над Флітвуд Таун. Який саме формат інвестицій розглядає ексфутболіст – повний викуп клубу чи часткову участь – наразі не повідомляється.

Роббі Коулінг володіє Колчестером майже 20 років і раніше вже заявляв про готовність передати клуб новим інвесторам. Минулого літа інтерес до команди проявляла американська компанія Lightwell Sports Group, однак угода зірвалася на фінальній стадії.

Наразі Колчестер Юнайтед посідає восьме місце в Другій лізі, відстаючи від зони плей-оф лише на три очки. Команда не знає поразок у шести останніх матчах – чотири перемоги та дві нічиї – і знову намагається вибороти підвищення у класі, чого не вдавалося зробити вже десять сезонів поспіль.

Тренд, коли колишні футбольні зірки інвестують у клуби, набирає обертів: нещодавно Лука Модрич став співвласником Суонсі, Гарет Бейл веде переговори щодо Кардіффа, а Серхіо Рамос близький до входження в керівництво Севільї.