Павло Василенко

Американська бізнесвумен і телезірка Марта Стюарт стала співвласницею валлійського Свонсі Сіті. Перша жінка-мільярдерка у США, яка самостійно створила власний капітал, приєдналася до структури клубу як міноритарна інвесторка.

Стюарт була присутня на трибунах під час переможного матчу Свонсі проти Рексема (2:1) у Чемпіоншипі, який відбувся у п’ятницю, після чого офіційно увійшла до числа співвласників клубу.

«Ми дуже раді вітати Марту в нашій команді. Перегляд матчу наживо лише посилив її ентузіазм і бажання стати частиною Свонсі Сіті», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Марта Стюарт стала ще однією зірковою особистістю серед міноритарних власників Свонсі, наслідуючи приклад американського репера Снупа Догга. Раніше до числа співвласників також приєднався Лука Модрич – володар «Золотого м’яча», який офіційно долучиться до клубу у квітні.

Наразі Свонсі Сіті посідає 19-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, а в наступному турі зустрінеться з лідером ліги – Ковентрі.