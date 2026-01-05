Павло Василенко

Історія з можливим придбанням Севільї Серхіо Рамосом отримала новий розвиток і поступово переходить із площини чуток у конкретні фінансові розрахунки. За інформацією The Athletic, легендарний захисник очолює групу іноземних інвесторів, яка вже підготувала офіційну пропозицію щодо купівлі андалусійського клубу.

Ключовою деталлю угоди є сума – близько 400 мільйонів євро. Саме стільки консорціум, до складу якого входить американський інвестиційний фонд, готовий заплатити за 100% акціонерного капіталу Севільї. При цьому сам Рамос, який наразі перебуває без клубу після відходу з мексиканського Монтеррея, не виступатиме головним інвестором, а радше стане публічним обличчям проєкту.

Втім, угода має низку важливих застережень. Головною невідомою залишається кредит, отриманий Севільєю у 2021 році від CVC Capital Partners разом з більшістю клубів Ла Ліги. Поки що не зрозуміло, чи вважатиметься цей фінансовий інструмент повноцінним боргом, що безпосередньо вплине на остаточну оцінку клубу.

Крім того, запропоновані 400 мільйонів євро стосуються виключно вартості клубу й не передбачають додаткових вливань у вигляді збільшення капіталу для фінансового оздоровлення. Остаточне рішення залежатиме від результатів зовнішнього аудиту, який має визначити реальний стан справ. Варто зазначити, що пропозиція групи Рамоса – лише одна з трьох, які наразі розглядає Севілья. Відзначимо, що іспанець розпочинав свою кар'єру саме у цьому клубі.