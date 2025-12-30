Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері поділився очікуваннями від матчу 19 туру АПЛ проти Арсенала. Його слова наводить ВВС.

Арсенал - фаворит на перемогу в АПЛ. Подивіться на те, як вони вибудували команду, як вони розвиваються, як кількісно збільшується їхній склад. Крім того, деякі футболісти повертаються після травм, як Хаверц і Жезус.

У нас вистачає футболістів, а також тактичної, індивідуальної та психологічної підготовки, щоб спробувати протистояти Арсеналу. Але, звичайно, це найсерйозніший тест для нас.

Ман Сіті теж показує фантастичну гру, і ми повинні пишатися всім, що робимо, відстаючи від Манчестер Сіті всього на одне, від Арсенала – на три бали, і тим, як ми граємо. Але ми повинні бути скромними, впевненими в собі і амбітними, - розповів Емері.