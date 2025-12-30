Англійський захисник Трент Александер-Арнольд зіштовхнувся із труднощами на старті виступів за мадридський Реал після переходу у літнє трансферне вікно. Незважаючи на довіру з боку керівництва клубу та віру в подальший прогрес гравця, у Мадриді допускають можливість надходження офіційних пропозицій від клубів АПЛ найближчим часом.

За даними Defensa Central, конкретний інтерес до 27-річного футболіста виявляють Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. Повідомляється, що кожен із цих клубів готовий розглянути варіант із пропозицією в районі 40 мільйонів євро.

На даний момент Александер-Арнольд провів за Реал 16 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок три гольові передачі. Поки англієць проходить процес адаптації до іспанського чемпіонату, мадридська команда розташовується на другому рядку турнірної таблиці Ла Ліги.

