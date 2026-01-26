Колишній капітан Олександрії Кирило Ковалець узгодив умови співпраці з Епіцентром, який проводить підготовку до другої частини сезону УПЛ на тренувальному зборі в Туреччині.

Як повідомляє ТаТоТаке, клуб із Хмельниччини вже фіналізував угоду з досвідченим півзахисником. Ковалець виступатиме за Епіцентр до завершення поточного сезону, після чого сторони планують обговорити можливе продовження співпраці.

Нагадаємо, Кирило Ковалець залишив Олександрію після восьми з половиною років у складі клубу. На старті нинішнього сезону футболіста перевели до молодіжної команди після вилучення в матчі 1-го туру УПЛ проти Кудрівки, який завершився поразкою 1:3.

У поточному сезоні Ковалець провів три матчі у всіх турнірах. Після 16 турів УПЛ Епіцентр має в активі 14 очок і посідає 14-те місце в турнірній таблиці. У наступному турі команда з Кам’янця формально на домашньому полі прийматиме черкаський ЛНЗ. Базова дата поєдинку – 21 лютого 2026 року.

Також, тато Кирила Ковальця — Сергій Ковалець очолив клуб Першої ліги.