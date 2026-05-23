Епіцентр розписав нічию з Полтавою та зберіг прописку в УПЛ
Команди не порадували вболівальників забити м'ячами
2 днi тому
Фото: УПЛ
Епіцентр зіграв внічию проти СК Полтава у матчі заключного, 30-го туру Української Прем’єр-ліги.
За підсумками зустрічі підопічні Сергія Нагорняка набрали 32 очки та фінішували на 10-му місці в турнірній таблиці.
СК Полтава завершив чемпіонат на останній, 16-й сходинці, маючи в активі 13 балів.
УПЛ. 30-й тур
Епіцентр — СК Полтава — 0:0
