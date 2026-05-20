Сергій Разумовський

Київське Динамо у фіналі Кубка України сезону 2025/26 здобуло важливу перемогу над Черніговом з рахунком 3:1 і поповнило клубну колекцію трофеїв ще одним національним кубком. Завдяки цьому успіху біло-сині зрівнялися з донецьким Шахтарем за загальною кількістю виграних титулів на внутрішній арені в період незалежної України.

Після фіналу обидва гранди українського футболу мають по 40 трофеїв. У Шахтаря на рахунку 16 чемпіонств України, 15 Кубків України та 9 Суперкубків країни. Динамо, своєю чергою, має 17 чемпіонських титулів, 14 перемог у Кубку України та 9 виграних Суперкубків країни. Саме кубковий тріумф дозволив киянам повернутися до абсолютної рівності з принциповим суперником у загальному заліку здобутих трофеїв.

Ще зовсім нещодавно Шахтар вийшов уперед у цьому суперництві. За три тури до завершення сезону «гірники» достроково виграли УПЛ і завдяки цьому обійшли киян у загальному трофейному заліку. Проте тепер ситуація знову змінилася: після перемоги в Кубку України біло-сині повернули паритет, і боротьба двох найтитулованіших клубів країни знову розгортається з нуля.