Еріксен залишив Манчестер Юнайтед і вперше у своїй кар'єрі одягне футболку німецького клубу
Футболіст визначився з новою командою
26 хвилин тому
Фото - Getty Images
Досвідчений півзахисник Крістіан Еріксен вперше у своїй насиченій кар'єрі одягне футболку німецького клубу.
За даними джерел з Німеччини, данський гравець збірної незабаром підпише контракт з Вольфсбургом.
Еріксен є вільним агентом з моменту закінчення терміну дії його контракту з Манчестер Юнайтед цього літа, і перед завершенням трансферу ще потрібно виконати певні формальності.
Данець виступав за манкуніанців з 2022 року, і в 107 матчах, зіграних за «червоних дияволів», забив вісім голів і віддав 19 результативних передач.