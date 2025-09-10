Павло Василенко

Досвідчений півзахисник Крістіан Еріксен вперше у своїй насиченій кар'єрі одягне футболку німецького клубу.

За даними джерел з Німеччини, данський гравець збірної незабаром підпише контракт з Вольфсбургом.

Еріксен є вільним агентом з моменту закінчення терміну дії його контракту з Манчестер Юнайтед цього літа, і перед завершенням трансферу ще потрібно виконати певні формальності.

Данець виступав за манкуніанців з 2022 року, і в 107 матчах, зіграних за «червоних дияволів», забив вісім голів і віддав 19 результативних передач.