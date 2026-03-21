Олександр Сукманський

Еспаньйол може продовжити стрімке падіння з претендентів на кваліфікацію до Ліги чемпіонів наприкінці 2025 року: у суботньому матчі Ла Ліги каталонці прийматимуть Хетафе, який може обійти їх у таблиці в разі перемоги.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Еспаньйол не виграє в Ла Лізі вже 11 турів поспіль (4 нічиї, 7 поразок). Серія почалася на початку року після п’яти перемог поспіль. Команда стартує тур в 8-му місці, за 4 очки від топ-6 і за 11 очок від зони вильоту. Перемога вдома (перша з 7 грудня, після 2 нічиїх і 3 поразок) могла б відродити європейські амбіції каталонців.

Хетафе підходить до матчу з відставанням у 2 очки від Еспаньйола – ситуація, яка здавалася малоймовірною ще на початку лютого. З 21-го туру команда Жозе Бордаласа покращила гру (4 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки) і піднялася в таблиці, хоча досі має другий найгірший атакувальний показник у Ла Лізі. У попередньому турі Хетафе програв 0:1 Атлетіко на виїзді – перша поразка 2026 року (2 перемоги, 2 нічиї) і друга поспіль гра на виїзді в меншості.

Історія протистоянь

Еспаньйол виграв 5 з останніх 7 матчів усіх турнірів проти Хетафе (2 поразки). Останні 5 зустрічей закінчувалися з рівно одним голом.

Гаряча статистика

Еспаньйол пропускав рівно один гол у першому таймі в кожному з останніх 4 домашніх матчів.

Останні 8 матчів Еспаньйола завершувалися з голами обох команд.

Хетафе отримував червону картку в 3 з останніх 4 матчів.

Лише в одному з останніх 7 матчів Хетафе забивали обидві команди.

Ключові гравці

Кіке Гарсія забив перший гол Еспаньйола в останніх двох домашніх матчах після «сухої» серії з середини вересня до середини лютого.

Мартін Сатріано в 6 з останніх 8 матчів Хетафе або забивав, або отримував жовту картку (або і те, і інше), включно з останніми трьома іграми (2 голи, 2 жовті).

Кадрова ситуація

У Еспаньйола дискваліфікований Шарль Пікель, у Хетафе – Абдель Абкар.

Матч відбудеться в суботу 21 березня та розпочнеться о 17:15 за Києвом.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

