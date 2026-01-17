Відомі оцінки Ваната і Циганкова в дербі Жирони та Еспаньйола
Команда українців продовжує набирати очки
близько 1 години тому
Фото - ФК Жирона
Аналітики оцінили перформанс українських легіонерів Жирони, які допомогли команді Мічела перемогли Еспаньйол (2:0) в стартовому матчі 20 туру Ла Ліги.
Владислав провів на полі всі 90 хвилин і відзначився дублем з пенальті. Статистичні портали SofaScore та WhoScored виставили йому однакову оцінку 7.3.
Виступ Циганкова в дербі Каталонії був оцінений аналітиками 6.7 і 6.8 відповідно.
Жирона з 24 очками підійнялась на девяту сходинку в Ла Лізі. 26 січня команда Ваната і Циганкова вдома прийматиме Хетафе.