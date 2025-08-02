Павло Василенко

ПСЖ прискорив переговори з Борнмутом, і, як повідомляється, останніми годинами було досягнуто домовленості щодо прибуття Іллі Забарного у Париж.

Інсайдер Ніколо Скіра повідомляє, український захисник покине Борнмут за 68 мільйонів євро та підпише контракт з ПСЖ найближчими днями, який залишить його в клубі до 2030 року.

Забарний, який давно домовився про свій майбутній контракт з ПСЖ, буде у розпорядженні свого нового тренера на Суперкубок Європи, запланований на середу, 13 серпня.

Забарний минулого сезону провів 39 матчів за Борнмут у всіх турнірах, оформивши один асист.

Контракт українського захисника з англійським клубом діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 42 млн євро.