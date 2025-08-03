Головний тренер Тоттенгема Томас Франк повідомив, що півзахисник Джеймс Меддісон зазнав важкої травми у передсезонному товариському матчі проти Ньюкасла (1:1). Слова фахівця передає football.london.

Так, як у житті, так і у футболі, бувають моменти жорстокі, але й надзвичайно красиві. У випадку з Меддісоном це було жорстоко – виглядає як серйозна травма. Ми ще точно не знаємо, що саме сталося, але виглядало погано.

А ось з іншого боку – неймовірно зворушливі й красиві сцени із Соні та його партнерами по команді. Велика повага і з боку Ньюкасла — це заслуговує на найвищу похвалу. Спочатку ми пройшлися полем, потім гравці обступили його, було видно, наскільки він зворушений. У роздягальні я сказав кілька слів, зовсім коротко, бо це момент для Соні. Він теж щось сказав — звісно, емоційно. Це були дуже зворушливі сцени.

Думаю, це був його останній матч Сона. Так, все дуже близько до моменту, тож відповідь — так. Коротко. Щодо Меддісона, ми майже впевнені, що це те ж саме коліно, в якому в нього була попередня травма.