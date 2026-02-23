Сьогодні – 23 лютого – Евертон спробує не відстати від конкурентів у боротьбі за місця в єврокубках, коли прийматиме Манчестер Юнайтед, який розпочинає тур у першій четвірці Прем’єр-ліги.

Команда Девіда Моєса підходить до гри після домашньої поразки від Борнмута 1:2 – першої за останні шість турів чемпіонату. Цей результат ще раз підкреслив проблеми клубу на власному полі: востаннє Евертон перемагав удома ще в грудні, після чого провів п’ять домашніх матчів без перемог.

Манчестер Юнайтед під керівництвом Майкла Карріка в попередньому турі зіграв унічию з Вест Гемом 1:1, перервавши серію з чотирьох перемог. Водночас команда залишається єдиною в лізі, яка ще не зазнавала поразок у 2026 році. На виїзді манкуніанці виграли лише один з п’яти останніх матчів.

В історії протистоянь Манчестер Юнайтед має найбільшу перевагу над Евертоном – більше перемог над цим суперником, ніж будь-яка інша команда в історії турніру.

Серед ключових гравців варто відзначити капітана гостей Бруну Фернандеша, який взяв участь у 10 голах у своїх дев’яти останніх виїзних матчах Прем’єр-ліги.

У Евертона не зможе зіграти Джейк О’Браєн через дискваліфікацію, а участь Мейсона Маунта у складі Манчестер Юнайтед залишається під питанням.

