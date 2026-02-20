Павло Василенко

Шанси Майкл Каррік залишитися головним тренером Манчестер Юнайтед на постійній основі нині виглядають як ніколи високими. Про це повідомляє ВВС. Тимчасове призначення несподівано переросло у переконливу заявку на довгостроковий проєкт – насамперед завдяки результатам і відчутній зміні атмосфери в команді.

Після приходу Карріка «червоні дияволи» швидко набрали хід, здобувши перемоги над принциповими суперниками – Манчестер Сіті та Арсенал. Загалом під його керівництвом команда виграла чотири з п’яти матчів, продемонструвавши організовану гру, дисципліну та помітну впевненість у власних силах. Саме ці фактори справили сильне враження на керівництво клубу, яке високо оцінило не лише очки в таблиці, а й позитивний мікроклімат у роздягальні.

Сам тренер не приховує емоцій і зізнається, що робота в рідному клубі для нього має особливе значення. За словами Карріка, він відчуває привілей очолювати команду, з якою пов’язана значна частина його життя. Водночас спеціаліст наголошує: головне – не романтика, а результат і користь для клубу. Він мислить на перспективу, готовий віддаватися роботі повністю та розвивати команду настільки довго, наскільки це відповідатиме інтересам Манчестер Юнайтед. Остаточне рішення ще попереду, але дедалі більше ознак вказують на те, що майбутнє Карріка в Манчестері може бути значно довшим, ніж очікувалося.