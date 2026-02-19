Евертон спробує домовитися про повторну оренду вінгера Джека Гріліша, контракт якого належить Манчестер Сіті, повідомляє Transfer News Live у соцмережі X.

Клуб не налаштований на повноцінний трансфер влітку 2026 року, як повідомлялося раніше. Орієнтовна вартість питання – близько 35 мільйонів фунтів. Евертон віддає перевагу ще одній оренді.

Джек Гріліш зараз відновлюється після серйозної травми і не повернеться на поле до завершення сезону 2025/2026.