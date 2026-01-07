Англійський журналіст Деклан Карр виступив із рекомендацією для Евертона розглянути варіант продажу українського лівого захисника Віталія Миколенка.

«26-річний футболіст не забив жодного гола в Прем'єр-лізі цього сезону і створив лише одну велику нагоду, продемонструвавши свою неефективність, коли його команда володіє м'ячем.

Мерсисайдцям потрібна нова опція, хтось, хто вміє грати в обороні і може допомогти їм просуватися вперед і створювати моменти, а це не Миколенко, він ніколи не був таким за час свого перебування на Мерсисайді.

Відхід буде найкращим варіантом для обох сторін, і Фрідкіни не можуть продовжувати встановлювати за захисника ціну, яка унеможливлює його перехід», — написав Карр для Goodison news.