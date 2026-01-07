Евертону порадили продати Миколенка
Віталій Миколенко може залишити клуб АПЛ
19 хвилин тому
Англійський журналіст Деклан Карр виступив із рекомендацією для Евертона розглянути варіант продажу українського лівого захисника Віталія Миколенка.
«26-річний футболіст не забив жодного гола в Прем'єр-лізі цього сезону і створив лише одну велику нагоду, продемонструвавши свою неефективність, коли його команда володіє м'ячем.
Мерсисайдцям потрібна нова опція, хтось, хто вміє грати в обороні і може допомогти їм просуватися вперед і створювати моменти, а це не Миколенко, він ніколи не був таким за час свого перебування на Мерсисайді.
Відхід буде найкращим варіантом для обох сторін, і Фрідкіни не можуть продовжувати встановлювати за захисника ціну, яка унеможливлює його перехід», — написав Карр для Goodison news.
