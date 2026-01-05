Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував поразку своєї команди у 20-му турі Англійської Прем'єр-ліги, в якому підопічні поступилися Брентфорду з рахунком 2:4.

За словами наставника, він має серйозні претензії до захисників клубу, оскільки оборона виглядала слабко, а гра команди виявилася гіршою за якістю, ніж у попередньому поєдинку з Ноттінгем Форрест.

«Я розчарований, ми сьогодні показали дуже слабку гру. Почали матч досить добре. Їхній воротар зробив хороший сейв у першому таймі, і в нас був гарний шанс перед їхнім голом. Але, думаю, найбільш розчаровує – як ми пропускали сьогодні голи.

Ми зовсім не насолоджувалися грою. Після похвали, яку гравці отримали за виступ посеред тижня проти Ноттінгем Форест, це майже протилежна ситуація через те, наскільки погано ми діяли в обороні», — сказав Моєс.