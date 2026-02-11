Евертон з Миколенком втратив перемогу над Борнмутом
Українця заміни в кінці гри
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Евертон українського 26-річного лівого захисника Віталія Миколенка вдома програв Борнмуту (1:2) у рамках 26-го туру АПЛ.
Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму, але не втримали перемогу, пропустивши два м’ячі у другій половині поєдинку.
Миколенко вийшов у стартовому складі і був замінений на 93-й хвилині.
Евертон займає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 37 очок. Борнмут – дев’ятий (37 балів).
АПЛ, 26-й тур
Евертон – Борнмут – 1:2
Голи: Ндіає, 42 – з пенальті (1:0). Раян, 61 (1:1). Адлі, 64 (1:2).